Gobierno patrocinará y dará discusión inmediata a proyecto que busca derogar ley que permite rebaja de condenas

El Gobierno confirmó que patrocinará el proyecto presentado por un grupo transversal de senadores que busca derogar la Ley 19.856, normativa que permite acceder a rebajas de condenas por buena conducta.

El anuncio fue realizado este viernes por el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, durante una vocería posterior al comité político celebrado en La Moneda.

La propuesta fue presentada por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos), Karim Bianchi (Ind.) y Pedro Araya (PPD). Según explicó Arenas, la decisión del Ejecutivo apunta a eliminar completamente el mecanismo y no solamente introducir cambios a su aplicación.

“El problema del sistema es integral y por eso es que a pesar de que la oposición no quiso ayudar al Gobierno a tramitar la ley de Nunca Más, es que el Gobierno ha patrocinado un proyecto de ley que presentaron los senadores Longton y Squella para eliminar completamente esa ley de rebaja de condenas”, explicó Arenas.

Además, se le dará discusión inmediata a la iniciativa presentaba por los legisladores.

En esa línea, el subsecretario sostuvo que “ni siquiera vamos a tratar de dar una interpretación más adecuada, vamos a cortar el problema de raíz y esa ley del 2003 va a quedar absolutamente derogada. Y, por lo tanto, nadie más va a poder acceder a estos beneficios de rebaja de penas y en eso esperamos que el congreso nos ayude”.

CRITICAS A LA OPOSICIÓN

Arenas también cuestionó a los parlamentarios opositores por no otorgar la unanimidad necesaria para sesionar este viernes en la Comisión de Constitución del Senado y continuar con la discusión de las iniciativas que buscan modificar el sistema de rebajas de condenas.

“Nos parece lamentable que la propia oposición que reclama en forma tan vehemente por los derechos de las víctimas no esté dispuesta a ayudar legislativamente para nuestra ley Nunca Más. Esto demuestra una pequeñez política gigantesca, eso demuestra una vez más que se está estirando está famosa presentación de la acusación constitucional, de la cual llevamos diez días desde que la anunciaron”, afirmó.

El representante de la Segegob profundizó sus cuestionamientos y acusó a la oposición de utilizar la controversia con fines políticos.

“Creemos que aquí hay derechamente un manejo político por parte de la oposición en este tema, buscar la mayor cuota de beneficio político con el fin de dañar al Gobierno y con un interés secundario por las víctimas”, añadió el vocero.

DESCARTA CAMBIO DE GABINETE

En la misma vocería, Arenas también abordó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha enfrentado cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas durante su gestión.

“No hay cambios de gabinete actualmente en nuestro Gobierno. Todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República, están todos abocados principalmente a sacar adelante la Ley de Presupuestos y los desafíos económicos y sociales, por lo tanto, reafirmamos lo que hemos venido diciendo toda la semana, no hay cambio de gabinete. Todos los ministros cuentan con la confianza del Presidente de la República”, señaló.

Finalmente, consultado por las críticas de ciertos sectores oficialistas respondió que “más que mandarles mensajes por la prensa, vamos a hablar uno a uno con ellos y seguimos en estas reuniones que son permanentes”.

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