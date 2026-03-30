Gobierno ordenó el retiro del decreto que permite la implementación de la nueva Ley de Adopción

La puesta en marcha de la Ley 21.760 de Adopción quedó en suspenso luego de que el Presidente José Antonio Kast ordenara retirar de la Contraloría General de la República el Decreto Supremo N° 2 de 2026.

Esta resolución, emanada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, contenía el reglamento indispensable para que la normativa comenzara a regir formalmente en el país.

A través de un oficio enviado a la contralora Dorothy Pérez, el Ejecutivo solicitó formalmente la restitución del documento con el objetivo de “proceder a su actualización”.

Ante los cuestionamientos por esta determinación, la ministra de la cartera, María Jesús Wulf, defendió la postura del Gobierno asegurando que la medida no significa un estancamiento. “En nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”, afirmó la secretaria de Estado.

Cabe recordar que esta legislación fue promovida durante la administración de Gabriel Boric con el propósito de agilizar los procesos de adopción, los cuales actualmente pueden extenderse por más de seis años.

El texto legal también contempla la introducción de evaluaciones formativas para los futuros padres. No obstante, tras la decisión de la actual administración, la aplicación de estas reformas queda temporalmente paralizada hasta que se presente una nueva versión del decreto.

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