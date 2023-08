Gobierno no descarta acudir al Tribunal Constitucional o presentar un veto presidencial a la Ley de Usurpaciones

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la discusión respecto a la Ley de Usurpaciones que fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Respecto a la Ley de Usurpaciones, que fue aprobada en general, señaló a radio ADN que la medida tiene "dos componentes: uno que el Gobierno acogió y presentó indicaciones para mejorar la seguridad de las personas cuando se usurpa su propiedad"; y otro, que "fue incorporado en el Congreso: la legítima defensa privilegiada, que lo que hace es promover el enfrentamiento entre civiles. Por tanto, no tiene nada de seguridad para las personas".

"A lo que se opone el Gobierno es a la indicación que implica que cuando haya una usurpación, los dueños pueden ir a desalojar a las personas que lo ocuparon. Eso es legalizar el enfrentamiento entre civiles", complementó.

Es así como el Subsecretario no descartó que puedan recurrir al Tribunal Constitucional o un veto presidencia. "No descartamos ninguna herramienta. Lo que decimos es que no vamos a tolerar que se legisle para promover el enfrentamiento entre civiles", manifestó.

"Eso puede ser al Tribunal Constitucional o un veto presidencial, pero ojalá sea un acuerdo en el parlamento para legislar en favor de la seguridad de las personas", sentenció.

