Gobierno llama a no entregar dinero ante falsas ayudas habitacionales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una alerta pública ante la posible ocurrencia de estafas y malas prácticas en el contexto de los procesos de reconstrucción por emergencias, luego de la detención de una mujer acusada de liderar una red que engañaba a familias damnificadas por los incendios en la Región del Biobío.

El ministro Carlos Montes fue enfático en señalar que “es fundamental informarse solo a través de los canales oficiales y no entregar dinero a terceros que se hagan pasar por funcionarios o asesores del Estado”, subrayando que las situaciones de catástrofe suelen ser aprovechadas por personas que buscan lucrar con la vulnerabilidad de los afectados.

Desde la cartera recordaron que todas las irregularidades pueden denunciarse de manera confidencial a través del sitio denuncia.minvu.cl, herramienta que permite iniciar investigaciones internas y aplicar medidas administrativas o legales en caso de comprobarse ilícitos.

El Minvu explicó además que su rol en emergencias corresponde a una “tercera línea”, actuando como organismo técnico encargado de evaluar daños en viviendas y espacios públicos, paso previo a los procesos de reconstrucción. En ese contexto, aclararon que funcionarios del Minvu o Serviu no solicitan transferencias, pagos en efectivo ni depósitos, ya que todos los trámites son gratuitos.

Finalmente, el ministerio reiteró que la información oficial debe obtenerse solo desde plataformas institucionales, redes sociales verificadas o el teléfono Minvu Aló 600 901 11 11, y recordó que está disponible en su sitio web una Guía para prevenir estafas y malas prácticas, especialmente dirigida a personas afectadas por emergencias.