Gobierno licita acto por el Día de la Mujer en Palacio de La Moneda por $12 millones

Uno de los últimos hitos del gobierno de Gabriel Boric será el Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, por lo cual el Ministerio de la Mujer abrió hace unos días una licitación por $12 millones para un acto conmemorativo.

Según consigna La Tercera, la licitación consiste en la “contratación del servicio de producción de evento de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026, a desarrollarse en el Palacio de La Moneda, el día domingo 8 de marzo del año en curso, en un horario por definir”.

Si bien dentro del documento, revisado por el diario, da menciona que el evento se realizará en La Moneda, en la misma licitación se da cuenta de que se podría “modificar el lugar”, pero que sí o sí será en la comuna de Santiago.

La licitación cierra en unos días y ya se constituyó una comisión evaluadora. El hito no será menor, ya que, según el documento de 37 páginas, se proyecta la asistencia de unas 600 personas.

“El evento congregará a mujeres destacadas de diversos ámbitos de la sociedad chilena para visibilizar los avances concretos logrados por el gobierno en materia de equidad de género entre 2022 y 2026, garantizando impacto nacional a través de cobertura presencial”, dice el texto ya citado.

En la misma licitación se detallan algunas especificaciones técnicas, como la producción escénica, la exposición fotográfica o la iluminación.

