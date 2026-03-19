Gobierno le pidió la renuncia a José Miguel Salazar como superintendente de Educación Superior

El Gobierno de José Antonio Kast pidió la renuncia del Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.

La salida del abogado responde a una evaluación de jefaturas realizada por la nueva administración. Su salida se suma a las de la directora de Junaeb, Camila Rubio, y la superintendenta de Educación, Loreto Orellana.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que "en el marco de instalación de las nuevas autoridades en el ministerio, y luego de evaluar algunas jefaturas, entre ellas el superintendente de Educación Superior, se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo, y elegir a una nueva autoridad con el mecanismo que corresponde".

Cabe señalar que Salazar es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Educación por la Universidad de Melbourne. Fue nombrado como superintendente de Educación Superior en 2023 por el entonces Presidente Gabriel Boric.

(Imagen: Ministerio de Educación)

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