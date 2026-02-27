Gobierno lanza campaña en TV abierta para recoger testimonios de víctimas de vulneraciones en el Sename desde 1979

A través de la Comisión Verdad y Niñez, el Gobierno lanzó un spot en televisión abierta en el marco de la campaña que busca recoger los testimonios de personas que, entre 1979 y 2024, fueron víctimas de violaciones a los DDHH en su infancia o adolescencia, estando bajo la custodia del Estado, tanto en el Servicio Nacional de Menores (Sename) como en otros sistemas de cuidados alternativos privados.

“Desde 1979, hubo niñas, niños y adolescentes que vieron violentados sus derechos en residencias o centros del Sename (…) Si tú lo viviste, tu testimonio es imprescindible para que en Chile nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

Este es parte del llamado que realiza el spot para quienes sufrieron estas vivencias y puedan relatarlas de manera segura, confidencial y acompañada, tanto de manera presencial, virtual o escrita a través de la página https://www.gob.cl/comisionverdadyninez/.

La pieza audiovisual -realizada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom)- podrá verse hasta el lunes 2 de marzo de 2026, tras la solicitud ingresada por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y que fue aprobada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En el marco del mandato de la Comisión Verdad y Niñez -instancia asesora presidencial-, el video busca informar a la ciudadanía sobre el proceso abierto para recibir los testimonios y con ellos aportar a esclarecer las violaciones a los DDHH sufridas por niñas, niños y adolescentes bajo custodia estatal, reconocer a las víctimas y sobrevivientes, y proponer medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

