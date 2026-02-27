A 13 días del cambio de mando: Kast encabeza jornada de inducción en Contraloría y refuerza mensaje de probidad

José Antonio Kast participó ayer en la segunda jornada de inducción organizada por la Contraloría General de la República, a solo 13 días del cambio de mando. En la actividad estuvo acompañado por ministros y subsecretarios designados, quienes recibieron formación en materias de probidad, organización y funcionamiento del Estado.

La primera parte de este proceso se había realizado el 21 de enero, con la presencia de 21 de los 24 futuros secretarios de Estado. En esa ocasión, la contralora Dorothy Pérez ofreció una “clase magistral” a las nuevas autoridades, aunque Kast no pudo asistir por encontrarse en el extranjero.

Tras la sesión, Kast recurrió a la red social X (antes Twitter) para destacar la importancia de la preparación: “Para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”, escribió, junto con agradecer a la Contraloría por “apoyar el proceso de inducción de las autoridades en materias de probidad, organización y funcionamiento del Estado”.

El mensaje fue acompañado por una fotografía junto a la contralora y cerrado con una frase que sintetiza su postura: “Hacer las cosas bien, un compromiso simple pero indispensable”.

PURANOTICIA