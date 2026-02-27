Gobierno apura reforma a Gendarmería en medio de crisis carcelaria y sospechas de sabotaje por fuga de reos

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, coincidió con el ministro de la misma cartera, Jaime Gajardo, en la necesidad de aprobar la reforma a Gendarmería para encontrar salidas a la crisis que vive la institución.

En entrevista con Tele13 Radio, Muñoz entregó datos para justificar la necesidad de mejorar Gendarmería: “El año 2022 teníamos 42.000 internos, vamos en 63.000 personas privadas de libertad. Lo que hace que evidentemente uno tenga una necesidad urgente de seguir implementando una política de Estado en todas las áreas que se requieren en el fortalecimiento de Gendarmería".

Y comentó que “la próxima semana vamos a volver a este espacio legislativo breve que nos va a tocar a discutir la reforma constitucional que cambia de dependencia a Gendarmería de Chile y la traspasa al Ministerio de Seguridad. Yo lo que creo es que ahí existe un diagnóstico común transversal y espero que eso también se refleje en las votaciones en el Congreso".

El subsecretario explicó los principales cambios que establecería la reforma y detalló que "lo que cambia es, yo creo, la culminación de un proceso que este Gobierno ha llegado a cabo de reconocer a Gendarmería de Chile como un pilar fundamental, no solamente del sistema de justicia penal, sino del sistema de seguridad pública".

"Evidentemente, respecto a la ejecución de las penas, Gendarmería de Chile siempre ha sido un servicio público que ha tenido un doble rol, que tiene que ver con la seguridad penitenciaria y también de reinserción social. En el caso de la reforma, lo que hace es integrarla plenamente al sistema, al mismo nivel de las policías", agregó.

Ernesto Muñoz indicó que esto se trata de un "cambio de paradigma", esto "porque, de manera evidente, no solamente tiene que ver con el nivel de rectoría, que va a ser una misma autoridad la que va a estar viendo y van a depender de esa autoridad las policías de Investigaciones, de carabineros y también Gendarmería de Chile, sino que también una separación de las funciones".

"De manera tal que Gendarmería de Chile se transforme plenamente en una policía penitenciaria y se pueda crear, y de hecho hay un mandato en la reforma, para que dentro de un plazo de un año se pueda presentar este proyecto para crear un servicio de reinserción", aseguró.

La autoridad de Justicia también hizo hincapié en las dudas que ha generado la reforma entre los gremios de la institución, manifestando que "los gremios de Gendarmería son gremios, como todos, que defienden, por cierto, con todas las herramientas a su disposición, los derechos de sus trabajadores".

"Y yo creo que aquí hay un tema de temor, y en parte también de temor infundado. Porque el principal temor, es decir, ‘vamos a perder nuestros asociados pueden perder derechos con esta reforma’. Y la verdad es que la reforma lo que hace es habilitar todo lo contrario", afirmó.

El subsecretario agregó que "al transformar Gendarmería de Chile hacia el futuro en una policía penitenciaria, lo que se hace es dar oportunidades de mejora que hoy día no están disponibles y que son difíciles de demostrar en cuanto a su necesidad, cuando yo simplemente trato a Gendarmería de Chile como un servicio del área de justicia".

"Si Gendarmería de Chile es reconocida como una policía penitenciaria, la necesidad y también la prioridad presupuestaria para entregar también mayores recursos, se hace muchísimo más fácil de demostrar en todos los procesos que siempre son complicados presupuestarios”, aseguró.

Y agregó que “entonces yo diría que ese es, principalmente el temor, pero yo, lo que hemos conversado, lo que el ministro ha dicho, los dos ministros que están involucrados en esta reforma, el Ministro Cordero y el Ministro Guajardo, han aclarado que eso no es así".

Ernesto Muñoz insistió en que "no se van a perder derechos, sino que se van a habilitar también conversaciones que hoy día son difíciles de tener estrictamente desde el área de justicia".

FUGA DE REOS

En la entrevista, el subsecretario también se refirió a los dos reos que escaparon de la ex Penitenciaria vestidos como gendarmes, manifestando que no se podía descartar un eventual "sabotaje".

"No podemos descartar, lamentablemente. Esta investigación está en curso, son antecedentes que la propia fiscalía ayer desde la penitenciaría dio a conocer, y por lo tanto no vamos a adelantar ninguna conclusión. Lo que sí es cierto es que alguien dentro de la penitenciaría facilitó la caracterización de estas personas como gendarmes", aseguró.

Y contó que "a mí me tocó estar en todo el proceso desde la penitenciaría, fue un proceso largo, porque lo que hicimos acá primero se detectó en la cuenta que se hace aproximadamente a las cinco de la tarde que faltaban dos personas".

"Pero eso no significa que se hayan fugado en ese elemento. Porque en ocasiones anteriores teníamos internos que se esconden, por ejemplo, dentro de los techos, para luego fugarse", continuó.

El subsecretario señaló que "entonces lo que hubo que hacer son dos cosas. Revisar todos los videos, que ustedes filman 24 /7, horas de video, y además hacer un censo de la población penal, que son 6.600 personas, y revisar la identidad de cada una. Y eso nos permitió a cerca de las dos de la mañana estar ya seguros, porque vimos también el proceso en el que estuvieron en un lugar, se caracterizaron durante horas, y luego pudieron salir también aprovechando y con conocimiento muy claro respecto de la operatividad de gendarmería, porque lo hicieron en un horario donde hay cambios".

"Entonces eso habla acerca de un conocimiento profundo y de una asistencia dentro. No podemos ni afirmar ni descartar que tengamos funcionarios eventualmente implicados", finalizó.

PURANOTICIA