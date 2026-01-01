Gobierno lamenta tragedia en estación de esquí suiza durante Año Nuevo

El Gobierno de Chile expresó su profundo pesar por el incendio registrado en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, que dejó un saldo preliminar de al menos 40 personas fallecidas y decenas de heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. La información fue confirmada en un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el texto, la Cancillería envió condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades suizas. “Deseamos una pronta recuperación a los heridos y acompañamos en el duelo a quienes han perdido a sus seres queridos”, señaló el comunicado.

Las primeras investigaciones indican que el siniestro se originó en el bar Le Constellation durante la madrugada del jueves. Hasta ahora, las causas del incendio continúan bajo revisión por parte de la policía local y autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer los antecedentes del fatal hecho.

Crans-Montana, ubicada a aproximadamente 1.500 metros sobre el nivel del mar en el cantón de Valais, es una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza. Su intensa vida nocturna y el elevado flujo de visitantes durante el Año Nuevo explican la presencia de ciudadanos extranjeros entre las víctimas, según los primeros reportes.

El Gobierno chileno reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y el apoyo humanitario, destacando la importancia de acompañar a Suiza en este difícil momento. La Cancillería mantendrá contacto con las autoridades suizas y seguirá de cerca la evolución de los hechos y la atención a los heridos.

