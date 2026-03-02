Gobierno invita a la Democracia Cristiano al último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

Los jefes de partido del oficialismo participaron la mañana de este lunes en un comité político ampliado en La Moneda, encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el fin de abordar los preparativos de un cónclave a realizar este viernes, al que se convocó de forma inédita a la Democracia Cristiana.

Según consigna La Tercera, tras el comité el diputado Arturo Barrios (PS) señaló que el cónclave se realizará este viernes a las 14.30, en la sede de Santiago del Congreso Nacional. A él están convocados parlamentarios electos, en ejercicio y representantes de los partidos, además de gobernadores y alcaldes del sector. Se espera que se extienda hasta las 20:00 horas.

Barrios, vicepresidente del PS, también indicó a su salida que “nos hemos comprometido a seguir con la agenda legislativa del gobierno, a dar un impulso. Es inaceptable que sala cuna universal, que lleva 27 años de discusión en el Parlamento, no haya voluntad por parte de la derecha de sacarla adelante, al igual con el FES (...). Seguimos avanzando hasta el 11 de marzo”.

Otros timoneles llegaron a presentar sus últimos alegatos ante Palacio por los temas que les preocupan y que los separan del Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, planteó su interés por discutir en el comité político ampliado sobre el proyecto de reforma al sistema político.

Se trata de un tema que revisó durante el verano la ministra Lobos y que es fundamental para la subsistencia de los partidos denominados “chicos”, que próximamente serán disueltos por su rendimiento electoral en los últimos comicios.

“Nosotros le hemos planteado al gobierno que no es una buena reforma, que requiere más tiempo, reflexión, análisis. Se están poniendo trabas a la creación de partidos y eso no es bueno”, dijo Hirsch antes de entrar a la sala de reuniones de Palacio.

Para Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, la cita tuvo un cariz especial. Él anunció su renuncia al cargo la semana pasada, debido a que se le diagnosticó un nuevo cáncer. A su llegada a La Moneda, dijo que para él la cita representa un cierre de ciclo y que implica un factor emocional.

