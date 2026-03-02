Frente Amplio hace balance del Gobierno: Andrés Couble admite que “hubo cosas que no se lograron”

Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, hizo un balance de la gestión del Presidente Gabriel Boric, reconociendo que “hubo cosas que no se lograron” por la realidad “con la que tocó gobernar” y admitió que el rechazo al primer proceso constituyente “fue un remezón importante".

“No daría (nada) por cerrado hasta el último día, el Presidente lo ha dicho varias veces, acá se gobierna hasta el último día y por eso creo que hay que ponerle la energía y el ánimo para todavía empujar aquellas cosas que están pendientes”, aseguró Couble en entrevista con Radio 13C.

En el comienzo de la administración, el dirigente reconoció que el rechazo al primer proceso constituyente “fue un remezón importante, no sólo el resultado mismo, sino el proceso en sí, ya que incluía una incertidumbre inicial al gobierno respecto a cuál iba a ser el desenlace y por lo tanto cuál iba a ser el quehacer del gobierno”.

Pese a ese rechazo, defendió que “eso no quita que yo, y por lo que he conversado dentro del partido, creamos que ese texto era mejor que la Constitución actual”.

Al ser consultado sobre el estado de las relaciones al interior del oficialismo aseguró que “las comunicaciones si existen” y que “algo positivo es que todos los partidos que iniciaron este gobierno llegan hasta el final y en una coalición que se tuvo que armar sobre la marcha”.

“¿Cuándo se va a poner a prueba si efectivamente actuamos y estamos en unidad? Si suscribimos un pacto electoral conjunto”, sostuvo.

Sobre la gestión gubernamental, aseguró que “es cosa de ver el programa, se sabe que hay cosas que no se lograron, pero también hay un consenso bastante transversal de que se gobierna con las condiciones y la realidad con la que toca gobernar”.

“Un ejemplo importante es la reforma de pensiones. Estuvo 10 años trabada sin ser capaz de sacar adelante algo que era urgente, que las pensiones de los adultos mayores eran bajísimas. ¿Era todo lo que queríamos? Claramente no, nosotros proponíamos el fin de la AFP y lo seguimos creyendo ¿se logró avanzar en algo importante que le mejora la vida a los chilenos y particularmente a los adultos mayores? Claramente sí”, añadió.

PURANOTICIA