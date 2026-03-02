Autoridades de Gobierno inauguran primera etapa del edificio del Servicio Médico Legal en Santiago

El Servicio Médico Legal (SML), inauguró el primer edificio de su nueva sede central en Santiago, ubicada en Av. Isabel Riquelme N 1699, comuna de Pedro Aguirre Cerda, una moderna infraestructura pública de gran envergadura, con altos estándares de calidad, seguridad y tecnología de última generación que otorgará mejores espacios para el desarrollo de sus labores periciales y científicas, además de permitir una mejor atención a usuarios y usuarias.

Se trata de un complejo de edificios con 24 mil metros cuadrados construidos que serán habilitados progresivamente durante este año, y que ya alberga a cerca de 150 funcionarios y funcionarias de la Dirección Nacional, y de unidades administrativas del Servicio que trabajaban en la sede de Alameda.

En los próximos meses se habilitarán las áreas periciales de Tanatología, Salud Mental, Clínica, Genética y Laboratorios, proceso en el que se trasladará todo el personal del histórico edificio de avenida La Paz, así como también de la sede de Av. Perú (CODIS), reuniendo en un solo lugar a todo el personal del SML.

La inversión total alcanzó los 86 mil millones de pesos, financiado con fondos sectoriales de la cartera de Justicia, para un proyecto de infraestructura pública con una importancia y proyección comparable al antiguo edificio de Av. La Paz, que fue inaugurado hace exactamente 100 años, en 1926.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto a la directora nacional del SML, Dra. Marisol Prado Villegas. Asistieron además autoridades de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público, agrupaciones de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil.

El ministro Jaime Gajardo Falcón relevó el avance que significa para la administración de justicia: “con este edificio, nuestro país va a tener una infraestructura moderna, que le va a permitir que estos servicios que son tan importantes para el sector justicia se desarrollen sin problemas en cualquier circunstancia”.

Y agregó que “esa es una gran noticia para nuestro país, para nuestro sistema de justicia, y además también para todos los funcionarios y funcionarias del Servicio Médico Legal, que aquí en este edificio, como ustedes ven, van a tener todas las prestaciones para desarrollar de buena forma su labor”.

La directora nacional del organismo forense, Dra. Marisol Prado Villegas, agradeció en su discurso a “todos y todas quienes han forjado esta institución, a los funcionarios y funcionarias, así como a las autoridades que han apoyado la realización de este nuevo hito institucional”.

Y complementó que “este proyecto nos va a permitir aumentar en más de cinco veces nuestra capacidad que hoy tenemos, y esto nos permitirá poder llevar la ciencia y la medicina legal al servicio de la ciudadanía”.

“Quienes formamos parte de esta institución trabajamos día a día guiados por el respeto estricto a la ciencia y convocados por los derechos humanos como principio rector de nuestro actuar”, agregó.

La directora del Servicio Médico Legal dijo que la institución “ha sido, es y seguirá siendo el custodio de la memoria de este país, muchas veces en silencio ante el dolor y la tragedia humana que han marcado indeleblemente las biografías de miles de personas y de la historia de Chile”.

El diseño funcional del nuevo edificio pone en el centro a las personas, y cuenta con espacios de atención diferenciados, áreas de espera confortables y circuitos internos que evitan la exposición innecesaria de víctimas y familiares, promoviendo una atención más humana, digna y respetuosa.

Además, el proyecto consideró mejoras significativas en la calidad de vida laboral de funcionarios y funcionarias, sumando áreas verdes y espacios de descanso. Cuenta también con climatización de última generación, automatización de sistemas eléctricos, aisladores sísmicos, generadores eléctricos que garantizan el suministro ante cortes de energía, y sistemas de tecnovigilancia con cámaras de seguridad, monitoreo remoto y circuitos cerrados de televisión.

