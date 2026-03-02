Presidente Boric subraya contacto previo con José Antonio Kast en medio de debate por cable submarino

A poco más de una semana de concluir su mandato, el Presidente Gabriel Boric concedió una entrevista a Mega, la cual será emitida de manera íntegra esta noche en horario prime.

Desde el Archipiélago Juan Fernández, lugar donde encabezó la inauguración oficial del año escolar, el mandatario se refirió a la controversia generada por el proyecto de cable submarino Chile-China Express, impulsado por la empresa china China Mobile International (CMI). La discusión se intensificó luego de que Estados Unidos aplicara sanciones a tres funcionarios del Ministerio de Transportes chileno vinculados al proceso.

Frente a los cuestionamientos, el jefe de Estado defendió la actuación de su administración. "Acá no hay nada oculto. Nosotros hemos tratado de ser... O sea, no hemos tratado, hemos sido absolutamente transparentes", sostuvo.

Asimismo, reveló que abordó el tema anticipadamente con el Presidente electo. "Yo de hecho hablé con el Presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas", afirmó.

Boric explicó que buscó ese diálogo por el carácter estratégico de la iniciativa. "Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno, me parecía importante conversarlo con él".

PURANOTICIA