Gobierno ingresó proyecto contra los "supersueldos" del Congreso Nacional y funcionarios amenazaron con realizar un paro

Con el patrocinio del Presidente Gabriel Boric, el Gobierno ingresó el proyecto que frena los llamados “supersueldos” en el Congreso. La iniciativa fue presentada inicialmente por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, pero se declaró inadmisible por ser materia exclusiva del Ejecutivo. El titular de la Cámara Alta pidió patrocinio de La Moneda y su llamado fue acogido.

La iniciativa modifica asignaciones del personal de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso, además de delimitar las atribuciones de las Comisiones de Régimen y de la Comisión de Biblioteca para que no asignen bonos ni beneficios monetarios.

Los "supersueldos" son recibidos por 181 funcionarios del Congreso Nacional que ganan más que los parlamentarios y que el propio Presidente de la República. El funcionario de la Cámara de Diputados con la remuneración más alta recibe 18,5 millones de pesos brutos, mientras que uno del Senado percibe 16 millones.

AMENAZAN CON PARO

Tras conocerse el ingreso del proyecto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional (Fedacon), Elizabeth Cangas, aseguró que "lamentablemente fuimos vendidos por el Presidente Boric".

"Estos proyectos no se presentan en traspasos de mandos constitucionales, ni parlamentarios, ni presidenciales. Habla de mala fe y habla de lo que todo el mundo habla acá, a vox populi, que es negociación con los funcionarios respecto a las presidencias, vicepresidencia y cargos, entre ellos el secretario general de esta Corporación. Es una vergüenza lo que acaba de ocurrir", añadió.

“El nuevo Gobierno y los nuevos parlamentarios van a llegar con ganas de trabajar y aquí vamos a tener ganas de hacer un paro. Eso es lo que va a ocurrir”, advirtió.

PRESIDENTE DEL SENADO

Por su parte, el senador Ossandón agradeció al Mandatario que “haya entendido la importancia de legislar esta materia y que haya mandado un proyecto porque no es mi proyecto, sino que él lo presentó. Es el mismo que yo presenté, pero es moción del Presidente de la República”.

“Creo que este es un proyecto que no toca a ningún funcionario, aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un Congreso con sustentabilidad en el futuro”, sentenció.

PURANOTICIA