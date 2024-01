Gobierno ingresó orden de no innovar para evitar libertad condicional de Celestino Córdova

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el Gobierno ingresó un recurso de apelación para tratar de revertir la libertad condicional otorgada a Celestino Córdova, quien fue condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en 2013.

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó otorgar la libertad condicional al machi, luego que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de amparo presentado por la defensa, el cual dejó sin efecto la resolución dictada por la Comisión de Libertad Condicional.

"El Gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones, que ha considerado que el señor Celestino Córdova cumple los requisitos para obtener el beneficio de libertad condicional”, manifestó Monsalve.

En esta línea, sostuvo que van “a ocupar todos los recursos legales que están a nuestro alcance como Gobierno para revertir esa decisión, por eso es que el Gobierno ha ingresado ya en el transcurso del día una apelación a la Corte de Apelaciones, y en estos momentos, seguramente en los minutos que siguen, se va a ingresar una solicitud de orden de no innovar".

En cuanto a la situación actual de Celestino Córdova, la autoridad indicó que el "comité de libertad condicional ha resuelto dar la libertad condicional a partir de las 00:00 horas del día de mañana. Eso significa que hoy día a las 12 horas, salvo que la Corte de Apelaciones acoja los recursos del Gobierno, eventualmente si es que no se acogieran o no fueran tramitados previo a ese horario, hasta ahora la decisión del comité de libertad condicional es dejarlo en libertad a partir de las 00:00 horas del día jueves".

En ese sentido, comentó que "no tenemos la certeza. El Poder Judicial es un poder autónomo, nosotros no fijamos los tiempos en que ellos resuelven las apelaciones o resuelvan la orden de no innovar, y por tanto eso tendrá que determinarlo la Corte de Apelaciones".

"Esa es una decisión del Poder Judicial, de la Corte de Apelaciones. Al Gobierno le corresponde seguir adelante con sus convicciones, en este caso la apelación y la orden de no innovar, pero el Gobierno siempre va a respetar los fallos del Poder Judicial", precisó.

