Gobierno ingresó con suma urgencia al Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que introduce en el sistema de relaciones laborales la negociación colectiva multinivel, compromiso programático del Presidente Gabriel Boric y parte de los acuerdos entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Según el Gobierno, la negociación ramal permitirá que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

También posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

Este instrumento busca ampliar la cobertura del derecho a negociar colectivamente a los trabajadores y empresas de un sector o subsector de actividad económica.

El proyecto, que iniciará su debate legislativo en la Cámara de Diputados, cuenta con suma urgencia de tramitación, lo que permitirá que la Comisión de Trabajo pueda sesionar en horas especiales permitiendo desarrollar el debate en paralelo al tratamiento de otras iniciativas que revisa la Cámara.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó el alcance histórico de la iniciativa y su aporte al diálogo social, la productividad y la democracia: “Con este proyecto de ley damos un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo y fortalecer el diálogo social en Chile”.

La autoridad complementó que “la negociación colectiva multinivel reconoce que los sectores productivos saben mejor de sus propios desafíos y les entrega mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y productividad. Esta es una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país. Mientras haya más diálogo social, también existirá más democracia y mejor desarrollo para Chile”.

Por su parte, José Manuel Díaz, presidente de la CUT, sostuvo que “valoramos el envío de este proyecto, porque con ello la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical. El envío de la negociación ramal era algo pendiente por más de 30 años".

"Desde el mundo sindical, siempre vamos a mantener nuestro rol y nuestra función, siendo contraparte con todos los gobiernos, con los empresarios, con el parlamento, con la sociedad civil y también con los partidos políticos. Y por tanto somos promotores de avanzar en trabajo decente y defender a cabalidad todo lo que hemos logrado hasta hoy", añadió.

CONTENIDO DEL PROYECTO

De acuerdo al mensaje presidencial, la iniciativa propone modificar el Código del Trabajo para introducir un modelo de negociación colectiva multinivel coordinado, con un diseño institucional que estructura el sistema en tres niveles con distintos objetivos y funciones complementarias.

El primer nivel, el sectorial, se plantea como una instancia para establecer regulaciones generales y estándares mínimo aplicables a un sector o subsector económico, con efecto erga omnes (del latín, “respecto de todos”).

El nivel intermedio, o de acuerdos marco, regula condiciones en contextos específicos, como cadenas de valor, grandes proyectos o faenas, permitiendo coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias tales como salud y seguridad, condiciones laborales comunes o compromisos recíprocos entre empresas vinculadas.

En el nivel de empresa se mantiene la importancia de este espacio para establecer y fijar condiciones laborales específicas para la realidad de cada empresa.

Para garantizar la transparencia y la certeza técnica de este proceso, el proyecto establece que la representatividad se sustentará, entre otros mecanismos, con un sistema de registro electrónico centralizado gestionado por la Dirección del Trabajo y con un registro de igual naturaleza en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS A EMPRESAS

Con el objetivo de fomentar la participación efectiva, en particular de los gremios empresariales, el proyecto contempla mecanismos que vinculan el acceso a beneficios estatales, toda vez se busca dar cumplimiento al rol del Estado de promover, a través de sus políticas públicas, el pleno ejercicio del derecho a negociar colectivo.

Adicionalmente, y como un motor fundamental para la productividad, el proyecto introduce una modificación de relevancia en la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo.

Esta medida permite que las empresas que formen parte de un sector o subsector con un acuerdo colectivo vigente puedan acceder a un crédito tributario, cuyo tope máximo es incrementado, elevándolo de 15.000 a 45.000 UTM.

“Con esto, se busca que la negociación multinivel no solo regule condiciones laborales, sino que se convierta en un incentivo directo para que las empresas inviertan en innovación y tecnología, fortaleciendo su competitividad sistémica”, dice el mensaje presidencial.

