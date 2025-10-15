Gobierno ingresará la próxima semana la reforma que permitirá vía decreto desplegar FF.AA en la frontera

El Gobierno confirmó que la próxima semana se ingresará al Congreso Nacional la reforma constitucional que permitirá mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario, desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera.

Desde Roma, la ministra de la Secretaría General de la Presidencial (Segpres), Macarena Lobos, indicó que "tal como lo dijo el Presidente, en los próximos días, como ustedes saben coincidió con que hizo el anuncio en Colchane el miércoles pasado, luego tuvimos el viaje, así que esperamos, volviendo a Chile, poder materializar el ingreso, ya la próxima semana”.

La medida ha generado controversia ya que permite el despliegue de Fuerzas Armadas sin la necesidad de la aprobación del Congreso Nacional.

Es por esto que desde la oposición en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, adelantaron su rechazo al proyecto.

En el oficialismo también la iniciativa generó fisuras, ya que algunos lo interpretaron como un salto hacia una lógica más presidencialista.

