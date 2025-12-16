Carter llama a no equiparar a Kast con Milei y destaca diferencias entre Chile y Argentina: "Tienen personalidades distintas"

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, comentó el viaje a José Antonio Kast a Argentina para reunirse con Javier Milei, aunque hizo un llamado a no confundir el estilo del mandatario argentino con el presidente electo, puesto que, a su parecer, tienen "personalidades distintas".

“Son culturas distintas la argentina y la chilena, sus institucionalidades son distintas y por sobre todo nuestros pueblos tienen características distintas, ni mejores ni peores, pero el pueblo argentino tiene una forma de vivir, de sentir y también de relacionarse con la política distinta al pueblo chileno”, aseguró Carter en entrevista con radio Duna.

Aunque agregó que “hay ciertas cosas que son muy interesantes y muy atractivas” en el país vecino, las que -indicó- “será importante abordar en el encuentro”.

Sobre lo mismo, se refirió a las comparaciones que han surgido entre Kast y líderes de derecha como Donald Trump y Nayib Bukele. Al respecto, Carter aseguró que “es imposible” que el presidente electo sea como esos políticos.

“Y no lo decimos por comodidad, porque no se puede replicar ninguna experiencia extranjera en Chile. Y porque además José Antonio Kast es una persona distinta”, aseguró.

Y agregó que “junto con la prioridad en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico, el presidente electo, José Antonio Kast, ha tomado una actitud, que conversamos en la previa y en la más íntima, yo tuve la oportunidad de hablar con él varias veces, vamos a sorprender”.

“Y sorprender tiene que ver no solo con lo osado, lo radical, lo innovador en las medidas. Es sorprender respecto a la caricatura. No vamos a ser los ultras, no vamos a ser los reaccionarios que la caricatura de la izquierda quiso decir”, sostuvo.

Y argumentó que “lo único ultra que vamos a tener, vamos a ser ultra responsables, ultra trabajadores, ultra patriotas, pero sobre todo muy humildes, porque hemos aprendido la lección, incluso del adversario”.

PURANOTICIA