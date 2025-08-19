Click acá para ir directamente al contenido
Gobierno ingresa al Congreso proyecto que incorpora incentivos tributarios para impulsar el hidrógeno verde

La iniciativa, firmada en conjunto con los ministerios de Energía y Economía, Fomento y Turismo, busca fortalecer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde lanzada por Chile en noviembre de 2020.

Martes 19 de agosto de 2025 19:19
El Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V), que contempla un beneficio tributario y un marco tributario especial.

La iniciativa, firmada en conjunto con los ministerios de Energía y Economía, Fomento y Turismo, busca fortalecer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde lanzada por Chile en noviembre de 2020, con el objetivo de convertir al país en un referente en la producción y exportación de este combustible.

El proyecto contempla un beneficio tributario (crédito contra impuesto de Primera Categoría) y un marco tributario especial para productores de H2V de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “el hidrógeno verde y su transformación a combustible es una industria nueva. No es como una planta de generación a carbón o de gas o como una fabricación de algún producto estandarizado”.

“Cuando hay una industria nueva, para poder materializar las inversiones se requiere de un tipo de financiamiento y de seguridad, particularmente respecto de venta de esos productos, que es mayor que para un producto estandarizado. Queremos consolidar Chile como líder mundial el producción y uso de este combustible limpio”, explicó.

La iniciativa ingresada por el Ejecutivo crea un beneficio tributario de carácter transitorio, correspondiente a un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría (IDPC), al que podrán acceder las empresas que compren a productores locales hidrógeno verde (H2V) o alguno de sus derivados, como amoníaco o metanol, por un monto total de hasta US$2.800 millones.

Este beneficio se aplicará exclusivamente a la primera compra realizada a un productor de H2V y se materializará en los clientes de dichos productores. Las empresas que adquieran H2V o alguno de sus derivados tendrán derecho a un crédito tributario en el IDPC por cada kilogramo de H2V adquirido, calculado según el valor del beneficio establecido (en dólares por kilogramo o su equivalente en derivados).

Este incentivo será asignado por un Comité Interministerial integrado por los ministerios de Hacienda, Energía y Economía, mediante concursos anuales dirigidos a proyectos nuevos de producción de Hidrógeno Verde.

Se contempla que entre 2025 y 2030 se lleven a cabo seis licitaciones para la adjudicación de este crédito tributario. El diseño contempla que en los primeros años se otorgue un mayor volumen de créditos y que, progresivamente, se establezca un techo decreciente al monto del beneficio a solicitar.

Por otro lado, la iniciativa crea un marco tributario uniforme y especial para los productores de este combustible limpio que se instalen en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Se plantea que las empresas productoras de esta región quedarán exentas del Impuesto de Primera Categoría; se prohibirá el acceso a bonificaciones adicionales asociadas a la producción o venta; tendrán derecho a solicitar la exención de IVA en la importación de bienes de capital; podrán postular y adjudicarse el beneficio tributario transitorio establecido en este proyecto de ley.

Además, estas empresas estarán obligadas a contribuir al desarrollo regional, estableciendo que el pago de la contribución deberá anticiparse, debiendo efectuarse dentro del mes siguiente a la obtención de la resolución de calificación ambiental del proyecto.

(Imagen: Ministerio de Hacienda)

