Gobierno ingresa a la Cámara de Diputados proyecto que reforma a Gendarmería

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reforma a Gendarmería, anunciado tras la Operación Apocalipsis que desarticuló una red de corrupción al interior de las cárceles, especialmente en el penal de Santiago 1.

Entre las principales disposiciones del proyecto, se establece que Gendarmería de Chile pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública -ya no de Justicia- y que los gremios de gendarmes dejarán de existir a contar de la publicación de la norma.

Se propone que “a contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

Además, la iniciativa busca separar las funciones de seguridad penitenciaria y de reinserción social, para lo cual en un plazo de 12 meses desde la publicación de la reforma constitucional, se enviará al Congreso un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el proyecto es "indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario"; mientras que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que "es una reforma urgente y necesaria para el país".

PURANOTICIA