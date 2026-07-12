Gobierno expulsa a 40 nuevos extranjeros: cifra total en esta administración asciende a a 1.174

El Gobierno informó que hoy se concretaron 40 expulsiones administrativas y judiciales, con lo cual el total de migrantes expulsados en esta administración subió a 1.174.

En el detalle, en este séptimo vuelo del actual gobierno fueron expulsados 28 sujetos por medidas administrativas y 12 por fallos judiciales. Todos fueron custodiados por 41 funcionarios de la PDI.

El balance lo entregaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y oficiales de la PDI.

"En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior", señaló Pavez.

Por su parte, Sauerbaum explicó que los 12 expulsados por orden judicial cometieron delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y abuso sexual.

Todos abordaron un avión Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile que despegó desde el aeropuerto de Santiago, rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia.

PURANOTICIA