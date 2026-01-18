Gobierno explica demora en implementación del Estado de Catástrofe por incendios

El Gobierno salió a explicar la controversia generada por la supuesta demora en la implementación del Estado de Catástrofe decretado para las regiones de Ñuble y Biobío, en medio de los devastadores incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que se ha producido una discusión “contraconducente” respecto del rol de las Fuerzas Armadas, y llamó a comprender cómo operan las institucionalidades en este tipo de emergencias.

Elizalde recordó que el Presidente Gabriel Boric anunció el Estado de Catástrofe pasadas las 3 de la madrugada, mientras que la Contraloría tomó razón del decreto cerca de las 10:00 horas, precisando que ello no impide el despliegue inmediato de apoyo militar para labores humanitarias desde que el Mandatario así lo instruye.

“El Presidente resolvió de manera rápida desde el punto de vista administrativo”, sostuvo el secretario de Estado, agregando que previo al despliegue existe una etapa de coordinación y planificación, necesaria para determinar los puntos estratégicos donde deben operar las Fuerzas Armadas.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a enfocarse en lo esencial, señalando que “lo importante es cómo enfrentaremos la emergencia”. Respecto a las críticas del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, Elizalde aseguró que “se ha actuado con celeridad desde el primer momento”, reconociendo además la compleja situación que atraviesa la comuna y confirmando que ha mantenido contacto directo con la autoridad local.

