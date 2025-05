Gobierno evitó pronunciarse sobre las presuntas intervenciones telefónicas de la PDI al Presidente Boric

El Gobierno evitó pronunciarse sobre las presuntas intervenciones telefónicas de la Policía de Investigaciones (PDI) al Presidente Gabriel Boric en el marco de la indagatoria del caso Procultura.



Según informó Ciper Chile, la PDI grabó una conversación entre el jefe de Estado y la psiquiatra Josefina Huneeus, su amiga y exesposa del director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín.



En conversación con Infinita, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que “no nos vamos a pronunciar sobre trascendidos. Yo he visto la nota que ha aparecido esta mañana en Ciper que da cuenta, al igual que otras, de que esto podría haber sucedido”.



“Mientras no exista una comunicación, una información oficial, genuinamente público de una audiencia de formalización, el Gobierno no va a emitir pronunciamiento sobre este punto”, insistió.



Pese a esto, el secretario de Estado mencionó que “las interceptaciones telefónicas están mu reguladas en el Código Procesal Penal. Respecto a esta investigación se ha hecho muy evidente el impacto que tiene”.



Por su parte, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, en conversación con Tele13 Radio, señaló que "efectivamente es un trascendido de un medio de comunicación. Como hemos señalado en otras ocasiones, los trascendidos, la verdad es que no nos podemos referir mucho a ellos porque no conocemos los antecedentes que hay detrás".



"Las escuchas se hacen mediante autorización judicial, requieren de una justificación específica en el marco de una investigación, pero respecto de este caso en particular, nosotros no tenemos más información que el trascendido que, por supuesto, no nos corresponde comentar", expresó.



La secretaria de Estado aclaró que “no ha existido ninguna notificación al Presidente que nos permita suponer que él tenga algún papel en esta causa”, por lo que están “a la espera que el proceso avance y de entender bien qué es lo que ocurre”.



En cuanto a si efectivamente existió una comunicación entre el mandatario y Josefina Huneeus, Etcheverry sostuvo que “es de público conocimiento” que “trató al Presidente en el 2018 cuando él era diputado y se dio a conocer esto, que también es de público conocimiento, el trastorno obsesivo-compulsivo. Ella fue su psiquiatra en ese momento”.

Respecto a las filtraciones, la ministra afirmó que “todos, la Fiscalía, el Gobierno, los parlamentarios, la sociedad en su conjunto, estamos conscientes en que no es bueno. Hay una ley que tiene que aplicarse, hay normas respecto de esto, y efectivamente no contribuyen a que las causas avancen de buena manera”.

“Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos del actuar de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que cumplir una función, un poder autónomo, y, por lo tanto, y lo dijo el propio Presidente, las instituciones tienen que funcionar. Las filtraciones son la anomalía. Las filtraciones están fuera del marco de la ley, y es por eso que hay investigaciones en curso, es por eso que alteran de alguna forma la conversación”, agregó.

