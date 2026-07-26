Gobierno evalúa reincorporar a exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez si contramuestra es negativa

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de reincorporar al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, si la contramuestra del examen de drogas al que fue sometido confirma un resultado negativo.

Así lo señaló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien abordó la situación del exsubsecretario durante una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Rodríguez dejó su cargo el pasado jueves luego de que un examen arrojara un resultado positivo en un control de drogas. Tras su salida, el Ejecutivo designó como subrogante a Tomás Bunster, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

Durante la entrevista, García Ruminot destacó la trayectoria del exsubsecretario y aseguró que él ha insistido en que no consume sustancias ilícitas. "Es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento. Además, nos ha dicho con mucha convicción y seguridad ‘yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra’", afirmó.

El secretario de Estado recordó además que un examen realizado en abril había tenido un resultado negativo y sostuvo que, si se comprueba un error en el procedimiento más reciente, corresponde corregir la situación. "Si lo que hubo fue un mal examen, que entregó un resultado que no correspondía, hay que por supuesto hacer justicia", señaló.

En ese contexto, García Ruminot indicó que el Ejecutivo contempla la posibilidad de convocar nuevamente a Rodríguez si la contramuestra confirma que no consumió drogas. "Si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno", sostuvo.

No obstante, precisó que aún no existe una definición respecto del cargo que podría asumir en caso de concretarse su regreso. "No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno", agregó.

PURANOTICIA