Gobierno evalúa levantar un monumento a Gabriela Mistral en el lugar donde estaba erigida la estatua de Baquedano

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, señaló que la exministra del Interior, Carolina Tohá, le manifestó de manera informal la idea de reemplazar la estatua del General Baquedano por la de la poetisa Gabriela Mistral en la plaza Italia.

El jefe comunal de Providencia comentó a La Segunda que el planteamiento “ha sido algo que ha conversado conmigo la exministra Tohá (cuando aún estaba en el cargo), que dijo que estaba buscando una figura de unión, como la poetisa".

Pese a tratarse de un diálogo no oficial entre las autoridades, la idea de instalar a Gabriela Mistral no deja de ser una posibilidad, puesto que ya había sido dicha por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022.

"Me parece súper bien Gabriela Mistral, pero no es excluyente. Encantado de recibirla, pero en la Plaza tiene que estar emplazado Baquedano. No estoy de acuerdo con que se saque a Baquedano de ahí”, manifestó Bellolio al ser consultado.

La autoridad explicó que en el lugar hay una variada gama de estatuas, como “El genio de la libertad” (regalada por Italia para el Centenario); el expresidente José Manuel Balmaceda; y el líder de la revolución cubana, José Martí.

En ese sentido, el alcalde expresó que “nadie puede decir que en el entorno (donde se ubica Baquedano) no está representada toda una diversidad”.

Además, defendió la presencia de Baquedano en el sector porque "representa la victoria, lo popular, y fue un monumento erigido por aportes de la ciudadanía. Durante 100 años ha sido un lugar de celebraciones de distintas cosas, un lugar de unión de los chilenos. Suponer que es divisivo es súper equivocado, la que divide es la violencia, no Baquedano".

Por esas razones, reafirmó que si bien dentro de las opciones que le planteó Tohá estaba lo de Gabriela Mistral, “ella puede estar ahí, pero siempre y cuando Baquedano mantenga su lugar, que es lo que corresponde”.

PURANOTICIA