Gobierno espera ingresar la próxima semana al Congreso proyectos para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales

La seguidilla de hechos de violencia en establecimientos educacionales encendió las alertas del Gobierno, que este martes reunió a autoridades de distintas carteras para analizar posibles medidas frente al escenario que afecta a colegios y liceos del país.

El encuentro convocó a representantes de los ministerios del Interior, Seguridad, Educación y la Secretaría General de la Presidencia, en medio de un contexto marcado por situaciones graves ocurridas en los últimos días, como el ataque en un liceo de Calama y los incidentes registrados en Providencia.

Pese a la expectativa por anuncios inmediatos, las autoridades optaron por mantener el proceso en etapa de evaluación, sin detallar medidas concretas. Desde el Ejecutivo señalaron que el trabajo apunta tanto a acciones administrativas como a eventuales cambios legislativos.

En ese contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que "estamos trabajando en medidas para responder a esa demanda de esa comunidad", reconociendo que el problema tiene múltiples dimensiones.

La secretaria de Estado también planteó que "si queremos atacar esta enfermedad que es la violencia, necesitamos primero bajar la fiebre", enfatizando que el foco actual está en responder a la urgencia de la situación.

Sobre posibles anuncios, agregó que "lo estamos evaluando con los equipos, porque queremos ser muy responsables en lo que propongamos", evitando adelantar definiciones específicas.

Entre las alternativas que se encuentran en análisis, surge la posibilidad de avanzar en herramientas que permitan a los establecimientos reforzar el control preventivo. En esa línea, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que "sería de nuestro mayor interés enviar un proyecto de ley que permita a los propios establecimientos educacionales poder tomar medidas".

La propuesta apunta a establecer mecanismos que faciliten el control de los elementos con los que ingresan los estudiantes, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo dentro de las comunidades educativas.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, reconoció la complejidad del escenario actual, indicando que "la estrategia del Gobierno es que se encuentra con una realidad, que no es una realidad que nos gusta, pero es la realidad que hoy día tenemos".

El trabajo interministerial continuará en los próximos días, mientras el Ejecutivo busca definir una respuesta que combine medidas inmediatas con soluciones de fondo frente a la violencia escolar.

Tras la cita, Ruminot afirmó que el gobierno ingresará el lunes o martes a más tardar uno o dos proyectos.

"Tenemos mañana miércoles y jueves para trabajar en este conjunto de medidas para garantizar mayor protección, mayor seguridad en los establecimientos educacionales”, subrayó.

“Estamos en eso y por supuesto que esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso con uno o dos proyectos de ley”, detalló.

“Nos interesa que sean proyectos que tengan tramitación rápida. Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible. La seguridad no puede esperar”, acotó el secretario de Estado.

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