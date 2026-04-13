Gobierno entregará en La Moneda el primer reporte semanal de homicidios en Chile

El Palacio de La Moneda será el escenario donde se dará a conocer el inédito balance semanal de asesinatos. Esta instancia se desarrollará en el marco del Comité de Seguridad, cita que estará bajo la conducción del Presidente José Antonio Kast.

A la reunión gubernamental acudirán altas autoridades, incluyendo a los titulares de las carteras del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y de Justicia, Fernando Rabat. Junto a ellos, marcarán presencia los máximos líderes policiales: el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

La confección de este documento recae en el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, entidad subordinada a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hasta la medianoche, dicho organismo se encontraba procesando las estadísticas que alimentarán el portal de Prevención de Homicidios, plataforma que tendrá una actualización cada siete días. Cabe destacar que estos números tendrán un carácter preliminar, ya que su ratificación o rectificación definitiva quedará plasmada en el Informe de Homicidios Consumados de periodicidad anual.

En cuanto a la metodología empleada, fuentes familiarizadas con el procedimiento detallan que el conteo de los últimos siete días se estructurará en base a la información administrativa de rápido acceso. Esto se traduce, fundamentalmente, en los episodios notificados tanto por la Policía de Investigaciones como por Carabineros, siempre que involucren un fallecimiento donde se presuma la intervención de terceras personas.

Desde el Ejecutivo agregan que el diseño de esta estrategia también contempla la integración del Ministerio Público. Bajo este esquema, el trabajo consistirá en recopilar los sucesos contabilizados, establecer una identificación inicial de la víctima y detallar el contexto que evidencie la acción de terceros.

Quienes siguen de cerca la puesta en marcha de esta iniciativa recalcan la naturaleza provisoria de las estadísticas. Lo anterior se explica porque el registro abarcará causas que aún están bajo indagatoria penal, las cuales podrían experimentar cambios en su tipificación legal. A modo de ejemplo, un hecho catalogado inicialmente como un presunto homicidio podría concluir determinándose como un suicidio.

Por otra parte, advierten que el estrecho margen de tiempo podría dejar fuera antecedentes manejados por otras entidades estatales que nutren el Informe de Homicidios Consumados, tales como el Registro Civil, el Servicio Médico Legal y la propia fiscalía. Esta limitante temporal obligaría a realizar futuras correcciones de depuración, ya sea para reclasificar eventos o para suprimir registros duplicados.

Frente a este escenario, el Gobierno concibe la difusión semanal de estos crímenes como un anexo a la estadística oficial del reporte de casos consumados. Argumentan que la primera herramienta facilita un monitoreo continuo de la criminalidad, en tanto que la segunda, al elaborarse mediante un trabajo interinstitucional, garantiza la precisión y su comparabilidad en el tiempo.

Por último, ante la inquietud manifestada por especialistas en seguridad respecto a la "presión" que la recolección y consolidación de estos antecedentes podría generar en el sistema, desde el Gobierno son enfáticos. Aseguran que esta cuantificación se viene realizando desde hace años, abarcando como mínimo el periodo de la administración previa, con la única diferencia de que a partir de ahora su divulgación será informada públicamente.

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