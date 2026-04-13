Gobierno entrega primer reporte de homicidios consumados: hubo 21 víctimas la semana pasada

En el contexto del Comité de Seguridad, encabezado por el Presidente José Antonio Kast, la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó primeras cifras preliminares sobre homicidios consumados en el país, en cumplimiento del mandato de “transparencia” instruido por el Mandatario. Desde ahora, los datos serán publicados cada semana por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos.

Al detallar el panorama actual, la subsecretaria Ana Victoria Quintana precisó que “el año pasado teníamos 312 víctimas a la fecha. De acuerdo a la información preliminar con que nosotros contamos, tenemos 272 víctimas a la fecha. Eso implica una variación en negativo, es decir, hay menos víctimas de aproximadamente un 12,8%”.

En cuanto al balance específico de las jornadas más recientes, la autoridad gubernamental desglosó los datos indicando que “tenemos registrados desde el día 6 de abril hasta el mediodía del 12 de abril, 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas. Por tanto, tenemos un incremento de una víctima en relación al año pasado”.

Para la personera de Gobierno, este escenario refleja una condición de relativa constancia. Al respecto, argumentó que “frente a lo que nosotros llamamos por el momento, y con estas cifras, una especie de estabilización (...) esto nos da pie para la generación de políticas públicas orientadas a la disminución de este tipo de cifras”.

Haciendo hincapié en la metodología y la apertura de la información, la subsecretaria remarcó que “es importante para nosotros lo que yo le señalaba en un principio. Primero, la transparencia. No necesariamente todo el tiempo vamos a recibir mejores cifras, y eso nosotros lo sabemos (...) Tenemos claridad de que algunas veces las noticias no van a ser mejores, nunca van a ser buenas, por cierto, porque estamos hablando de una situación como los homicidios, pero a veces no van a ser mejores y a veces sí”.

Sumado a lo anterior, Quintana destacó el rol activo de la titular de la cartera de Seguridad, Trinidad Steinert, asegurando que la secretaria de Estado “trabaja mucho en terreno, que se encuentra habitualmente en los lugares de ocurrencia de este tipo de ilícitos, pero también donde funciona el crimen organizado. La ministra se va a dedicar y va a continuar en eso”.

Sobre la naturaleza de las estadísticas presentadas, se hizo la salvedad de que corresponden a un reporte inicial. La autoridad explicó el proceso señalando: “Es la información que nos ha llegado por parte de las policías que nosotros ya hemos depurado, es decir, no se trata del hecho denunciado, sino de las víctimas de homicidios, pero que todavía no cuenta con una actualización completa por parte de otras instituciones, entiéndase Servicio Médico Legal, Ministerio Público, etcétera”.

Como punto de cierre, profundizó en los plazos institucionales para consolidar los reportes, detallando que “el convenio que existe entre el Ministerio de Seguridad y esas instituciones impone la obligación de entregar a esas otras instituciones de manera semestral sus cifras. Por tanto, nosotros tenemos que tener una actualización de víctimas oficiales de manera semestral, en junio o julio deberían entregarse las cifras. Un tiempo después, agosto aproximadamente, vamos a tener el consolidado de cifras del primer semestre de este año”.

PURANOTICIA