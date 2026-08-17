Gobierno entrega nuevas cifras en materia de seguridad y destaca baja de 17,4% en homicidios y de 41,1% en secuestros

Desde el Ministerio de Seguridad Pública destacaron los resultados de la última semana en materia de seguridad, con una evolución favorable de los principales indicadores delictuales y migratorios.

El ministro Martín Arrau informó que los homicidios registran una caída de 17,4% en comparación con el mismo período del año pasado. A ello se suma una baja de 41,1% en los secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Las incautaciones de drogas, por otro lado, aumentaron un 63,9%. En materia migratoria, los ingresos irregulares detectados en las fronteras disminuyeron 86,9% respecto a la misma fecha del año anterior.

“Es una semana que nos mantiene con mejorías en las cifras, siendo muy cautos y conscientes del largo camino que nos queda por delante. Lo importante es que la labor cotidiana de las policías y de las distintas instituciones está dando resultados”, comentó el titular de Seguridad Pública.

El secretario de Estado también abordó los cambios implementados en el sistema penitenciario a partir del inicio del traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna, en Talca.

Contó que los reclusos sometidos a este régimen “permanecen cerca de 22 horas al día en sus celdas”, cuentan con períodos acotados de salida al patio y tienen visitas bajo un sistema de separación mediante vidrio, además de restricciones para el ingreso de encomiendas.

La autoridad puso estas medidas en el contexto de la situación que enfrenta actualmente el sistema carcelario, que mantiene a unas 65.200 personas privadas de libertad y presenta una sobrepoblación cercana al 150%.

Con respecto de la búsqueda de personas que se mantienen prófugas, informó Arrau que durante la semana se suscribieron acuerdos destinados a establecer prioridades para su persecución y coordinar una fuerza de tarea interinstitucional.

El mecanismo contempla la participación de las policías y Gendarmería, además de organismos como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Autoridad Marítima y el Registro Civil.

En materia legislativa, el ministro resaltó la aprobación en particular, en la Comisión de Seguridad del Senado, del proyecto que permite realizar juicios orales en ausencia de imputados.

También valoró el avance de otras iniciativas vinculadas a seguridad, entre ellas las reglas de uso de la fuerza, el fortalecimiento de Carabineros, la denominada Ley Naín-Retamal 2.0 y la extensión hasta 180 días del período de retención de personas migrantes para concretar su expulsión.

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