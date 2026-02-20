Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por sanción a ministro Muñoz y otros dos funcionarios

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó el envío de una nota de protesta a Estados Unidos luego de la sanción de ese país al ministro Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios del Gobierno chileno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado a quienes acusa de "participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional".

Tras conocerse esta medida, la cancillería citó el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a quien se le expresó la molestia por la decisión adoptada.

Tras la cita, la autoridad nacional declaró que "creemos que es una medida que no es aceptable y es una medida que realmente es inexplicable".

Además, señaló que el Ejecutivo presentó una nota de protesta a Estados Unidos por la sanción.

“El gobierno condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país. Y por esa razón también procedimos a entregar una nota de protesta frente a Estados Unidos, al embajador Judd en la reunión que tuvimos hace un par de horas en la Cancillería”, añadió.

Según explicó el embajador norteamericano en la cita, la medida se aplicó “a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China” y que el gobierno de Trump “estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad”.

"En realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación. Y el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro proyecto. Es el proyecto justamente en el cual participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google y en que también participa el Estado de Chile a través de Desarrollo País. Ese es un proyecto que está en curso, es un proyecto que sigue avanzando, es un proyecto que fue anunciado y que fue también inaugurado en dos ceremonias en las cuales estuvo presente incluso el Presidente Boric”, detalló.

Recalcó que “el otro proyecto se ha presentado y ha iniciado una tramitación de acuerdo a la institucionalidad y no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento”.

Finalmente, el canciller van Klaveren sostuvo que solo existe información de la revocación de la visa al ministro Muñoz, pero no de los otros dos funcionarios.

