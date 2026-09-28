Presidenta de RN plantea que hay que "responder legislativamente" entregándole más herramientas a Carabineros tras muerte de cabo

La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, llamó a avanzar en nuevas herramientas para Carabineros tras la muerte del cabo segundo Christopher Aguilera Fernández en la comuna de Lo Espejo.

En entrevista con radio ADN, la senadora calificó el asesinato como una muestra de la “brutalidad” que existe actualmente en las calles y planteó que el crimen debe impulsar la discusión legislativa en materia de seguridad.

“Este crimen habla de la brutalidad que hoy día existe en las calles, hay que responder legislativamente entregándole más herramientas a Carabineros”, aseguró.

Añadió que “si esto ayuda a que efectivamente pongamos en el centro la discusión de seguridad y saquemos adelante cosas, que la muerte de Christopher no haya sido en vano”.

“Uno tiene que mirar las reformas desde el fondo de si sirven o no sirven. Hoy día hay un escenario político más complejo y creo que en estas cosas las mezquindades políticas no pueden estar presentes”, agregó en relación a las criticas que han recibido por proyectos presentados por el Gobierno.

«ESCUDO DE LAS AMÉRICAS»

En la entrevista se le consultó a la senadora por la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas», a lo que dijo que “cuando la mayoría de tus vecinos es parte de esto, creo que quedarse afuera tampoco era una buena decisión”.

“Creo que vivimos tiempos muy complejos geopolíticamente, y ahí tenemos un desafío muy grande, que es efectivamente ser capaces de coordinarnos con el resto de los países, sin ceder soberanía, sin ceder nuestra autonomía, y al mismo tiempo, ser capaces de mantener relaciones multilaterales”, dijo.

Además, criticó la declaración de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, comentando que “cómo fue expresado no corresponde, pues atenta a una tradición que ha tenido Chile”.

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