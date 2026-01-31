Gobierno entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación tras incendios en Ñuble y Biobío

Tras dos semanas de devastadores incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno informó el cierre del catastro de viviendas afectadas y confirmó la entrega de más de 4.300 Bonos de Recuperación para las familias damnificadas.

El levantamiento de información se realizó a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), un proceso coordinado por la Subsecretaría de Servicios Sociales junto a equipos municipales, con el objetivo de dimensionar el impacto real de la emergencia en las comunidades afectadas.

De acuerdo al balance entregado por las autoridades, el catastro permitió identificar un total de 4.547 hogares dañados, siendo la comuna de Penco la más perjudicada, con 2.996 viviendas incluidas dentro de los registros oficiales.

La subsecretaria Francisca Gallegos explicó la gravedad del escenario, indicando que la mayoría de los hogares reportó afectaciones severas. “Según la ficha FIBE, han sido afectados 4.547 hogares y sabemos que el 90% de las familias catastradas han tenido pérdida total de su vivienda o han sido muy afectadas”, señaló.

Con estos antecedentes, la Subsecretaría del Interior dio inicio al pago de la tercera nómina de beneficiarios, alcanzando un total de 4.345 Bonos de Recuperación entregados, medida orientada a dar una respuesta rápida frente a las necesidades más urgentes de las familias.

El subsecretario Víctor Ramos explicó que desde este sábado los beneficiarios ya cuentan con recursos disponibles. “A contar de este sábado las familias ya cuentan con un monto de libre disposición que contribuye a solventar gastos urgentes”, afirmó. Además, detalló que se gestionó una inyección directa superior a los $6.300 millones, como parte del compromiso de una respuesta oportuna.

El Bono de Recuperación consiste en un aporte único de $1.500.000 para viviendas con alta afectación y $750.000 para aquellas con daño medio. El monto se deposita en la Cuenta RUT de BancoEstado de la jefa o jefe de hogar, o puede cobrarse presencialmente con cédula de identidad. Esta ayuda se complementa con medidas como el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA) —que entrega 150 UF en tres cuotas— y el Bono de Acogida, equivalente a 10 UF.

