Gobierno entrega ayuda a más de 800 viviendas afectadas por lluvias en la Región Metropolitana

El Gobierno informó que este sábado se inició el pago de más de 800 bonos de recuperación destinados a las familias afectadas por las lluvias registradas el pasado 31 de enero en diversas comunas de la Región Metropolitana.

En esta primera etapa, la ayuda beneficiará a un total de 808 hogares, de los cuales 769 corresponden a la comuna de Maipú y 39 a Padre Hurtado. La nómina de beneficiarios fue definida a partir de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó la rapidez en la entrega del apoyo, señalando que “a menos de una semana de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana, 808 hogares ya cuentan con un apoyo económico” para reponer bienes dañados o perdidos.

La autoridad agregó que esta ayuda se entrega sin desatender la emergencia en la zona sur del país, donde el Gobierno ha acompañado a las familias afectadas en los procesos de habitabilidad transitoria, previos a la reconstrucción definitiva de sus viviendas.

El bono de recuperación es de libre disposición y su monto depende del nivel de daño sufrido por cada vivienda, oscilando entre los $375.000 por afectación leve y hasta $1.500.000 en los casos más graves. El beneficio será depositado directamente en la Cuenta Rut del jefe o jefa de hogar, aunque también podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

