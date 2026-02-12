Gobierno endurece medidas y suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería tras liberaciones erróneas de reos

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció medidas que se instruyeron ante el error de Gendarmería de liberar por error a dos reos, uno desde el Centro de Justicia en la región Metropolitana y el segundo en Viña del Mar, quienes debían cumplir con prisión preventiva.

Respecto a la gestión del director nacional de la instución, la autoridad aseguró que “cuenta con nuestro respaldo, y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es reforzar las instrucciones que el propio director nacional ha entregado a cada una de sus jefaturas a nivel nacional”.

Luego explicó que "en primer lugar, les he transmitido el principio de la doble revisión a lo que ya está recogido en los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando”, mencionó.

Bajo ese contexto, indicó que, en segundo lugar, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya cursó destituciones a todos los funcionarios involucrados.

Además, Muñoz señaló que se dio el inicio de sumarios, suspendiendo a todo responsable.

La autoridad explicó que “cuando digo responsabilidad en toda la línea, tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control directo que deben ejercer para que se cumpla con este protocolo”.

Asimismo, el subsecretario anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.

También se suspendieron las vacaciones de altos mandos de Gendarmería, medida que va acompañada de la decisión de fijar una reunión con los mencionados el lunes 16. “Porque vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones ha bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”, argumentó el subsecretario.

Finalmente, sostuvo que se investigará si hubo algún acuerdo previo. “Aquí no puede haber ni concertación, ni negligencia grave, ningún otro tipo de situación que impida que la Gendarmería de Chile cumpla con el deber que le establece la ley”.

PURANOTICIA