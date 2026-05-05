“Gobierno en modo avión”: Alcalde de San Bernardo lanza dura crítica al Ejecutivo por crisis de seguridad

Frente a la escasez de acciones concretas para enfrentar la delincuencia, la administración central recibió duros cuestionamientos por parte del alcalde de San Bernardo, Christopher White. La autoridad local apuntó directamente contra el Ejecutivo por la falta de medidas, asegurando que actualmente se encuentra en "modo emergencia cero".

Durante una entrevista concedida a Cooperativa, el edil profundizó en su diagnóstico sobre la gestión estatal. En ese contexto, expresó que "se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como 'Gobierno de emergencia' y 'medidas de emergencia', y la verdad es que lo que uno ve es un Gobierno de emergencia cero a partir del 11 de marzo, o un Gobierno en 'modo avión'".

Para ilustrar su postura, el jefe comunal argumentó que el debate político se ha desviado de las urgencias ciudadanas. Según sus palabras, "cuando uno ve que la discusión está dimensionada en cosas particulares y personales" y, por el contrario, "no respecto a acciones concretas que la comunidad diariamente nos exige, es difícil no estar de acuerdo con lo que todo el mundo está planteando: que la verdad pareciera ser un desgobierno en materia de seguridad".

En la misma línea, la autoridad municipal reveló que durante la jornada de este lunes acudieron a la Comisión de Seguridad con el objetivo de "poder conversar estas cosas". Al respecto, advirtió que en el ambiente político y social "hay una sensación transversal de que hace falta un plan en esta materia".

Las críticas del alcalde no se limitaron únicamente al ámbito de la seguridad, sino que también apuntaron al equipo de asesores presidenciales. Al evaluar el desempeño del Segundo Piso de La Moneda, aseveró que "pareciera ser que están jugando al Monopoly, a propósito de poner piezas para allá, piezas para acá, pero la gente y sus preocupaciones pasan a un segundo plano".

Adicionalmente, White abordó las recientes decisiones económicas del Ejecutivo, revelando que incluso figuras pertenecientes a la coalición del Gobierno han "dicho que la estrategia de haber subido los aranceles de la bencina de la manera que la subieron fue un error".

Para concluir su análisis sobre el impacto de estas medidas en la población, el representante de San Bernardo sentenció: "Podíamos perfectamente haber generado una estrategia distinta y, en el fondo, no hacerle sentir a la gente más vulnerable las consecuencias de esto".

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