Gobierno emite alerta epidemiológica y refuerza la campaña de vacunación ante alza de casos de sarampión en Argentina

El Gobierno emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Argentina.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, además hizo un llamado a no caer en campañas de desinformación o antivacunas sobre el tema.

La secretaria de Estado, acompañada de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que el aumento de la infección en Argentina, provocó que tomaran "acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país".

"Por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la cobertura en la vacunación, que la gente se vacune efectivamente y además porque hemos establecido una alerta epidemiológica”, agregó.

“Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y, al mismo tiempo, reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”, complementó.

La autoridad señaló que “el llamado es claro, a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga lamentablemente, incluso en otros países del norte muy fuertemente, de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna o incluso lisa y llanamente son antivacunas, genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece”.

Cabe señalar que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió la semana pasada por una caída histórica en la vacunación infantil y adolescente en el último año.

