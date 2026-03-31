Gobierno desvinculó al equipo encargado del Plan Nacional de Búsqueda creado durante el mandato de Gabriel Boric

El Gobierno de José Antonio Kast decidió hacer ajustes en el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Por decisión del subsecretario Pablo Mira, este martes fueron desvinculados tres funcionarios de exclusiva confianza, quienes no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad.

Se trata de cargos de responsabilidad en la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda, creado durante el mandato de Gabriel Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En un comunicado, indicaron que "tanto la referida unidad, como el plan, continúan adelante, como se ha explicado públicamente en más de una oportunidad".

Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa.

Bajo ese contexto, informaron que los ajustes responden a "mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos".

Además, señalaron que "en momento oportuno se darán a conocer los nombres de las personas que asumirán los cargos de confianza, a contar del mes de abril".

La Subsecretaría ratificó que seguirá adelante con su "política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos".

Finalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró que los cambios "se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida".

PURANOTICIA