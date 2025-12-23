Gobierno destaca que acuerdo Codelco-SQM es "probablemente, el principal negocio que ha hecho Chile en su historia"

El presidente Gabriel Boric sostuvo este martes una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el biministro de Economía y Energía, Álvaro García; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Las autoridades se reunieron para entregar al Mandatario un reporte de los avances de la Estrategia Nacional del Litio. Esto, a días de que la Contraloría tomara razón de los contratos entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y las empresas Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

Tras el encuentro, García, destacó que "la estrategia del litio que se diseñó e implementó en este gobierno, que ha constituido un sello del gobierno del Presidente Boric, hoy nuestra sus resultados más significativos".

Bajo ese contexto, manifestó que "este es, probablemente, el principal negocio que ha hecho Chile en su historia. Durante la historia, Codelco se ha constituido como el primer productor de cobre del mundo. Hoy, además, se convierte en el primer productor de litio de salmuera del mundo".

"Una empresa chilena, de todos los chilenos, es un jugador de carácter mundial en la transición energética del mundo", destacó.

Según el biministro de Economía y Energía, será a partir del próximo año que se va a mostrar toda la "potencia" de este negocio, asegurando que aportará "una cantidad muy significativa de recursos, lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años".

Finalmente, indicó que espera que los recursos que se obtengan de este acuerdo, financie "tres años consecutivos de todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Sabemos cuán importante es este desafío para Chile y le estamos heredando la posibilidad de resolver el problema de vivienda en los próximos gobiernos".

PURANOTICIA