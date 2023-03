Gobierno descarta que se haya pedido reserva al TC sobre expedientes de indultados por presidente Boric

El ministro de Justicia, Luis Cordero, negó que el Gobierno haya pedido reserva al Tribunal Constitucional (TC) respecto a la entrega de los expedientes de las personas indultadas por el presidente Gabriel Boric.

El TC realizó la petición en el marco de los recursos ingresados por senadores de oposición para impugnar siete de los indultos, específicamente los que fueron entregados al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos durante el estallido social.

Según explicó Cordero, el TC pidió una opinión al Ejecutivo frente a la solicitud de los abogados de los parlamentarios para acceder a los expedientes. Ante ello, desde el Palacio aludieron a la ley de datos personales, ya que "en los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros".

Desde afuera de La Moneda, el secretario de Estado detalló que el TC "pidió como medida para mejor resolver, copias de todos los expedientes de los indultados, y además de todos los indultos dictados desde 1981 a la fecha".

"El TC solicitó esa información bajo reserva y la razón por la cual lo solicita así, es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales, tiene que estar bajo reserva", agregó, indicando que "los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información, y lo que ha solicitado el TC es pedirnos la opinión".

"Y no podemos responder sino lo que dice la ley de datos personales, en el artículo 21, impide el tratamiento y entrega de información a terceros respecto de datos personales", aclaró.

Cordero subrayó que "en los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder si no lo que señaló, porque es lo que establece la ley. El resto lo tendrá que resolver el tribunal".

Además, remarcó que "lo relevante es que el tribunal pidió la información bajo reserva, no es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva".

Consultado sobre si no se está vulnerando la Constitución, la autoridad respondió que "el artículo 8 de la Constitución, que establece el principio general de transparencia, tiene causales legales de secreto de reserva, las que entre otras cosas tienen que ver con la protección de derechos de terceros. El requisito que establece, es que lo establezca la ley. Este es un caso donde hay una causal, y en segundo lugar se encuentra establecido en la ley".

A ello sumó que "la ley de datos personales, a su vez, establece que respecto a los antecedentes penales, una vez cumplidas las condenas, no se pueden comunicar a terceros salvo a los tribunales de justicia. Y la razón tiene que ver con permitir que las personas puedan reinsertarse".

De todas formas, precisó que "en estos casos son indultos conmutativos, ellos siguen sometidos a supervisión del Estado".

"Yo no puedo tener sino una respuesta legal. Yo logro entender la inquietud política, pero esta es una discusión que se ha trabado en términos jurídicos, y la respuesta solo puede ser jurídica", sentenció.

