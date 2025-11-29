Gobierno descarta escenario crítico en Chacalluta pese a estado de emergencia en Perú

La frontera norte volvió a concentrar la atención del Gobierno este sábado, luego de que Perú decretara estado de emergencia y reforzara sus controles ante la eventual llegada de migrantes irregulares desde Chile. En respuesta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, se trasladaron hasta el Complejo Fronterizo de Chacalluta para observar directamente el funcionamiento del paso y evaluar posibles efectos del anuncio peruano.

Durante la visita, Ramos explicó que, pese a las alertas internacionales sobre un posible aumento inusual de personas intentando cruzar hacia Perú, el panorama en la zona se mantiene dentro de parámetros normales. “Nosotros lo que observamos es que estamos viendo un proceso de cambio de estatus al otro lado de la frontera de nuestro país hermano del Perú, que nos obliga a anticipar cualquier tipo de escenario, pero la verdad sea dicha, los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares”, señaló.

El subsecretario enfatizó que el Gobierno actúa de manera preventiva ante cualquier ajuste que pueda derivarse del nuevo régimen de control peruano. “Estamos preparando para cualquier tipo de escenario que fuerce algún tipo de cambio en la medida en que Perú vaya a administrar su frontera bajo sus competencias y la legitimidad que le da como país soberano”, indicó.

Ramos también abordó la preocupación pública generada por imágenes de filas en distintos pasos internacionales, descartando que se trate de un hecho excepcional o vinculado exclusivamente a la situación actual. “Todos los ciudadanos cuando ven por televisión algún tipo de fila o grupo humano en una frontera, probablemente les produzca alarma y alerta, pero esa escena podría obtenerse en cualquier paso fronterizo de cualquier país. Siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país”, aclaró.

El Ejecutivo aseguró que continuará con el monitoreo permanente del comportamiento en la frontera norte, especialmente mientras se implementan las medidas dispuestas por Perú, con el objetivo de anticipar cualquier impacto en la movilidad, la atención en los complejos y la seguridad regional.

PURANOTICIA