Gobierno descarta "amarre" y afirma que "el nuevo Presidente tendrá espacio para designar a los funcionarios de confianza"

La controversia por los supuestos “amarres” de funcionarios públicos llevó al Gobierno a reiterar que no existe tal intención.

Desde La Moneda se aseguró que el Presidente electo, José Antonio Kast, “tendrá espacio para designar a los funcionarios de confianza”. El propio republicano intervino en el debate y advirtió: “si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”.

Tras el consejo de gabinete, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó a la prensa que los puestos de exclusiva confianza concluyen automáticamente el 11 de marzo, junto con el mandato de Gabriel Boric. “Son personas que han participado del gobierno, producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric, y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando”, señaló.

Respecto de los funcionarios de carrera, precisó que su situación está regulada en un proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reforzó que la medida no constituye un “amarre”. “La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado es de distintas administraciones (…) en la eventualidad que sean desvinculadas, lo que tiene que ocurrir es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado. Y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría”, sostuvo.

Grau enfatizó que “esto no es un amarre en ningún caso, simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado”.

Frente a las advertencias de los republicanos, Elizalde subrayó que el Ejecutivo mantendrá su línea de diálogo y que se trabaja por un traspaso ordenado: “Estamos trabajando por un cambio de mando impecable, conforme a los altos estándares que exige la democracia chilena”.

Añadió que la propuesta será defendida en el Congreso, “haciendo la distinción entre funcionarios de carrera y funcionarios de confianza”.

El jefe de gabinete cerró el tema reiterando que “el nuevo Presidente de la República tendrá obviamente el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley”.

