Gobierno defiende que el Presupuesto 2026 es "responsable" y tiene "énfasis social" ante cuestionamientos de Jara

La candidata presidencial, Jeannette Jara, criticó al Gobierno por el Presupuesto 2026, instando a reponer partidas sociales y afirmando que el Ejecutivo “aún está a tiempo de enmendar el rumbo”.

En su llamado, realizado junto a parlamentarios de la comisión Mixta de Presupuesto, pidió restituir la glosa republicana, los subsidios habitacionales, las glosas para compra de terrenos y el plan Más Adulto Mayor.

En respuesta, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el enfoque del Ejecutivo en un punto de prensa: “Estamos en el proceso de tramitación legislativa… y ha habido un aumento importante en el gasto social”.

Subrayó que “la Ley de Presupuestos que el Presidente Boric ha presentado al Congreso Nacional” se caracteriza por la “responsabilidad fiscal”, recordando que al inicio del mandato “había un déficit de 11 puntos… y lo que hemos realizado durante todos estos años son esfuerzos para avanzar en la convergencia fiscal”.

La autoridad agregó que “se ha presentado un presupuesto responsable, pero al mismo tiempo con énfasis social”, citando el Plan de Emergencia Habitacional y la entrega de “aproximadamente 227 mil viviendas de las 270 mil comprometidas”.

El debate presupuestario, según el ministro, está liderado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau y de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quienes “están recogiendo distintas opiniones para efectos de construir acuerdos que sean positivos para la aprobación de la Ley de Presupuesto”.

Finalmente, al ser consultado sobre las declaraciones de Jara, Elizalde afirmó que la candidata “da a conocer un punto de vista que forma parte de legítima del debate democrático”.

DIÁLOGO PRESUPUESTARIO

Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, respondió al emplazamiento de Jeannette Jara, quien la ha señalado como una de sus favoritas para liderar el Ministerio de Hacienda, junto a Paula Benavides y Javiera Petersen.

En relación con el Plan Más Adulto Mayor, explicó que “se está trabajando específicamente con el ministerio de Salud para generar nuevamente espacio en el marco de gasto, porque creo que eso es fundamental dejarlo claro”.

La subsecretaria defendió el equilibrio del Presupuesto 2026, afirmando que “nosotros estamos trabajando con un presupuesto que compatibiliza la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal”. Advirtió que “todas estas peticiones que ocurren desde los distintos ámbitos buscan aumentos de gasto, pero al mismo tiempo cuestionan los niveles de ingresos que tiene el presupuesto”.

En ese contexto, sostuvo que “tenemos que seguir siendo responsables en el mismo marco de gasto que nos permite cumplir con la meta durante el 2026 de un déficit de -1% desde un punto de vista estructural”, y que generar esos espacios “es parte del diálogo que estamos teniendo”.

