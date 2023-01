Gobierno defiende plan alternativo por rechazo a Dominga: "No es humo, tiene proyectos en desarrollo"

El Gobierno defendió el plan de $50 mil millones anunciado para la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, después del rechazo del Comité de Ministerios al proyecto minero-portuario Dominga por razones medioambientales.

Tras informar la determinación del comité, el ministro de Economía, Nicolás Grau, dio a conocer la iniciativa que en total contempla $580 mil millones para Vicuña, Andacollo, La Higuera y Río Hurtado.

"Este es un plan robusto, amplio, que se va a desarrollar durante ocho años, pero que efectivamente una parte de él va a empezar a operar desde el año 2023. Una parte importante actúa de forma inmediata, una vez que se apruebe por parte de la Dirección de Presupuestos", informó Grau.

La idea fue definida como "humo" por el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien estaba a favor de la obra.

"Tuve la posibilidad de reunirme con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y espero hacerlo de nuevo para definir un verdadero plan La Higuera y no este plan que es humo, porque es un programa que viene desde antes. La bajada de Dominga no se soluciona con la construcción de una plaza ni de una obra. Hay que tener un plan de desarrollo integral", indicó el jefe comunal a La Tercera.

Galleguillos acusó que "ese plan no está diseñado para hacer frente al rechazo de Dominga. Es un plan de zonas rezagadas y se votó hace 2 años. Son $580 mil millones para cuatro comunas. Además, no son recursos asegurados, sino que dependerá de la capacidad técnica de cada comuna para ejecutarlo, por lo que no necesariamente se materializará ese monto. El plan son ideas de proyectos, pero que no están financiadas".

En reacción, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Nicolás Cataldo, respondió que “vimos señalar al alcalde de La Higuera que este plan es humo, pero no lo es, es un plan que tiene proyectos en desarrollo, incorporando estas nuevas comunas".

"Sabemos que la comuna de La Higuera está rezagada, que el Estado tiene una deuda con ese territorio que es necesario abordar, y es por eso que con el alcalde de La Higuera nos reunimos el martes pasado. Conversó conmigo y me pidió crear una mesa de trabajo para abordar la problemática en particular de su comuna anticipándose a lo que podrías ser el resultado de Dominga, pero todo esto siempre dentro del marco del plan rezago”, añadió al citado medio.

Además, recalcó que “el plan de rezago contempla una metodología diferenciada para la inversión lo que facilita todo el proceso para poder concretar los proyectos de inversión”.

El subsecretario afirmó que “se debe dejar de lado cualquier consideración política y espero que no sea esa la razón por la que el alcalde dice que este plan es humo”.

"Esto lo hablamos con él y le expliqué la virtud que tiene insertar un plan de reforzamiento en La Higuera dentro del plan rezago, puesto que la metodología de los planes de rezago permite acelerar su ejecución mucho y una rápida concreción de recursos”, subrayó.

Finalmente, Cataldo remarcó además del plan, el presupuesto 2023 para La Higuera subió considerablemente: “El Fondo Común Municipal aumenta 18% en relación a 2022, lo que se traduce en más de $300 millones adicionales, además, el presupuesto total para la comuna sube de $1.800 millones a $2.140 millones”.

