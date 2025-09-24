Gobierno defiende nominación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU y asegura diálogo con la oposición

Tras el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, la ministra Camila Vallejo respondió a los cuestionamientos de sectores opositores que acusaron falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

Uno de los reproches vino del abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, quien afirmó que el Presidente Boric “lamentablemente, no la sociabilizó y creo que una vez más se equivocó”.

Consultada por la prensa, Vallejo explicó que “no me compete a mí decirlo, lo que puedo decir es que Cancillería ha hecho un trabajo previo de distintas consultas con miembros de la oposición. Evidentemente todos esperarían haber sido consultados, pero la política exterior la maneja el Presidente de la República”.

La vocera agregó que “no se cogobierna” en política exterior, y que el proceso oficial aún está por comenzar: “Hay siempre consultas y obviamente ahora viene un proceso obviamente de diálogo y de debate de cara a lo que va a ser el ingreso oficial del nombre de la expresidenta Michelle Bachelet una vez abierto el proceso por parte del secretario general de las Naciones Unidas”.

Vallejo concluyó reafirmando que “esas consultas se han hecho a distintos miembros de la oposición, quizás no a todos los que habrían querido ser consultados, pero sí se hicieron y son por cierto reservadas”.

PURANOTICIA