Gobierno defiende gestión económica y resalta dinamismo inversor heredado al próximo mandato

El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó que el próximo gobierno recibirá una economía “mucho mejor dotada de capacidades de crecer” que la heredada al inicio de la actual administración. En entrevista con Estado Nacional de TVN, recordó que el Ejecutivo asumió en un escenario marcado por alta inflación, elevado desempleo y un severo ajuste fiscal, contrastándolo con los indicadores actuales de estabilidad macroeconómica.

Según explicó, el país cerrará el período con la inflación en la meta del Banco Central, una tasa de inversión que crecerá entre un 6% y 7%, y la creación de 600 mil nuevos empleos, junto con un aumento de los salarios reales. Estos factores —indicó— han impulsado el consumo interno y permitido que Chile crezca por sobre su crecimiento potencial durante los últimos dos años, elevando además esa capacidad de expansión futura.

En medio del debate político, García salió al paso de las críticas que apuntan a un eventual freno en la aprobación de proyectos de inversión. El ministro aseguró que el Consejo de Ministros ha funcionado con regularidad y confirmó nuevas sesiones para seguir resolviendo iniciativas. “Nunca se han aprobado más proyectos que este año”, enfatizó, detallando que el monto aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental alcanza 3.500 millones de dólares, la cifra más alta registrada.

A ello sumó proyecciones privadas que refuerzan el diagnóstico positivo. Citó datos de la Corporación de Bienes de Capital, que estiman un aumento del 24% en la proyección de inversiones respecto al año anterior, cifra que calificó como “extraordinariamente grande por donde se le mire”. Para el ministro, este dinamismo refleja una voluntad política clara de promover la inversión como motor de empleo y crecimiento.

Finalmente, García valoró la toma de razón de la Contraloría al acuerdo entre Codelco y SQM, calificándolo como una “gran noticia para el país”. Destacó que el Estado mantendrá el control mayoritario de la propiedad y que, a partir de 2031, Chile podría captar hasta el 85% de las rentas del negocio del litio, recursos que definió como “extraordinariamente significativos” para el desarrollo nacional.

