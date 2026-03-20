Gobierno decreta duelo nacional por carabinero asesinado y promete dar con los responsables “cueste lo que cueste”

El Presidente José Antonio Kast decretó duelo nacional de tres días por la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, y aseguró que a los autores del homicidio "los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste".

En un punto de prensa en La Moneda junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, el jefe de Estado reiteró sus condolencias. "En la noche de ayer pude hablar unos instantes con su viuda, sargento Marisol. Decirle que también estaremos con ella, respaldándola a ella y a su pequeña familia, que es su hijo Joaquín", informó el Presidente.

"Es una familia de servidores públicos. Tanto ella como sus dos hermanos son carabineros. Nos llena de orgullo que en una familia haya tres servidores públicos, como ella y sus hermanos", añadió.

Además, el mandatario aseguró que "a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda".

También dijo que "hoy día es un día de profundo dolor para nuestra patria. Recién anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien prestaba al servicio de la patria en la comuna de Puerto Varas, y que fue víctima de un ataque de artero que le costó la vida".

Asimismo, consignó que "después de varios días de luchar por su vida, murió en la noche de ayer, con un gesto también de su parte por los demás, que es donante de órganos, y también en esa línea nos hace un llamado a todos, para que, aún después de que pactamos, sigamos colaborando y ayudando a nuestros compatriotas".

Luego, advirtió que "atacar a un carabinero es atacar a Chile entero, es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Y atacar no solamente es causarle la muerte a un carabinero, atacar un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros, y eso tendrá consecuencias. Como les digo, los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste, no vamos a cejar en este esfuerzo".

En otra actividad con Carabineros, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reiteró sus condolencias a la familia del sargento Figueroa y a la institución. "Hoy lamentamos la pérdida de un funcionario que murió en deber, protegiendo a nuestra ciudadanía, al país. Este crimen constituye un hecho grave, representa un duro golpe para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Queremos ser claros, este delito no quedará impune", enfatizó.

Por su parte, el general director Marcelo Araya expresó que "este es un hecho muy triste, porque es la pérdida de un ser querido. Es parte de nuestra familia institucional y es parte del país. Es un carabinero que ya no está con su familia, que no está prestando servicio".

"Tal como lo hicimos también con los criminales que asesinaron a nuestros héroes de Arauco en Cañete, que los buscamos y los encontramos, aquí vamos por ello. Aquí vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos", advirtió.

PURANOTICIA