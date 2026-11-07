Gobierno decreta dos días de duelo oficial por muerte del cineasta Sebastián Lelio

El Gobierno decretó dos días de duelo oficial, este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, por la muerte del cineasta chileno Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica, película que obtuvo el primer Óscar para una producción nacional en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. Así lo informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que destacó su aporte a la proyección internacional del cine chileno.

El ministerio de las Culturas publicó en su cuenta de Instragram que “el Gobierno de Chile declara dos días de duelo oficial, este 7 y 8 de noviembre, por el fallecimiento del destacado cineasta chileno Sebastián Lelio”.

“Director, guionista y productor, Lelio llevó el cine chileno a escenarios internacionales, alcanzando uno de los hitos más importantes de nuestra cinematografía con ‘Una mujer fantástica’, primer largometraje chileno en obtener el Óscar a Mejor Película en Lengua Extranjera”, destacaron desde la cartera.

Y concluyeron que “como Ministerio de las Culturas, reconocemos su invaluable legado y su contribución a proyectar el talento y la creación audiovisual chilena al mundo. Acompañamos a sus familiares, amistades y a toda la comunidad audiovisual en este momento de pesar”.

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