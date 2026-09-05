Gobierno decreta dos días de duelo oficial por muerte de Camilo Escalona

El Gobierno decretó dos días de duelo oficial por la muerte del expresidente del Senado Camilo Escalona, cuyos restos están siendo velados en la sede del Partido Socialista y posteriormente en el excongreso nacional.

“Por disposición de S.E. el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina, expresidente del Senado”, publicó el Ministerio del Interior a través de la red social X.

Poco antes, al arribar al velorio del exdirigente del PS en la sede del partido, la presidenta de la colectividad Paulina Vodanovic adelantaba esta información.

“Evidentemente nos afecta mucho la partida de un gran compañero como fue Camilo Escalona, no solo en lo político, en lo personal. Lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta y por lo tanto, desde ahí, señalarles que estamos muy agradecidos de todos los apoyos que hemos recibido”, señaló Vodanovic.

Y sobre el duelo nacional comentó que “también el Gobierno reconoce en la persona de Camilo Escalona a un hombre de Estado, una persona que siempre pensó en el país, y agradecemos ese gesto del presidente”.

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