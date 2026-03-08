Gobierno de Gabriel Boric cierra con 34% de aprobación y la peor evaluación entre los presidentes desde 1990

El presidente de la República, Gabriel Boric, terminará su mandato con un 34% de aprobación y con la peor evaluación comparada con el resto de los gobiernos desde 1990, pues solo logró una nota de 3,4 en un ejercicio realizado en la última edición de la encuesta Criteria.

El estudio, realizado entre el 3 y 5 de marzo, evidenció que el Presidente Boric termina su mandato con una aprobación de 34% y una desaprobación de 58%. Y con cifras similares, el Gobierno obtuvo una aprobación de 32% y una desaprobación de 59%.

Al evaluar el desempeño del gobierno en distintos temas, los encuestados asignaron una "nota roja" en todos los ámbitos medidos: en previsión obtiene una nota promedio de 3,7; seguido por inflación con 3,6; salud con 3,4; empleo con 3,3; inmigración con 2,8 y delincuencia con 2,7.

El sondeo realizó, también, una comparación con el resto de los presidentes de Chile desde 1990, donde el gobierno de Gabriel Boric obtuvo la peor evaluación promedio, con nota 3,4.

El mejor evaluado fue Sebastián Piñera con 5,2; seguido por Patricio Aylwin con 4,3; Michelle Bachelet con 4,2; Eduardo Frei Ruiz-Tagle con 4,0 y Ricardo Lagos con 3,9.

Respecto a las expectativas del gobierno entrante de José Antonio Kast, un 44% aprueba la forma en que el republicano está preparando su gobierno, lo que representa una caída de 4 puntos respecto de la medición anterior.

En tanto, la desaprobación aumenta 4 puntos y llega a 37%, y un 19% aseguró no tener una opinión formada.

La Encuesta Criteria de marzo también abordó la controversia política entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en torno al proyecto del cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

De acuerdo con el sondeo, un 39% de los encuestados considera que Gabriel Boric no ha dicho toda la verdad sobre el tema, mientras que un 29% estima que es José Antonio Kast quien no ha revelado toda la información en medio de la disputa pública por la iniciativa tecnológica.

En tanto, un 32% de los participantes en la encuesta sostiene que ninguno de los dos ha sido completamente transparente respecto a los antecedentes del proyecto, reflejando así una percepción de desconfianza en torno a este debate.

El estudio también indagó en la percepción de los chilenos sobre la política exterior del país, particularmente en relación con el equilibrio entre las principales potencias globales.

En ese escenario, un 32% de los consultados cree que Chile debería priorizar la relación política con China, incluso si ello implicara tomar distancia de la política exterior de Estados Unidos.

Por otro lado, un 28% considera que el país debería privilegiar la relación política y estratégica con Estados Unidos, aun cuando esa decisión pudiera impactar la relación económica con China.

Esta postura, además, registra una caída de ocho puntos en comparación con la medición anterior, lo que evidencia cambios en la percepción ciudadana respecto al posicionamiento internacional de Chile

PURANOTICIA